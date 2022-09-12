10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы

57-летняя «банкирша» в Алматы обещала дешевые залоговые квартиры и обманывала граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Горожанка А. представлялась сотрудником по работе с залоговым имуществом одного из банков и «продавала» несуществующие квартиры в Алматы.

О мошенничестве стало известно после того, как в полицию обратились несколько жителей мегаполиса.

«Пик «деятельности» подозреваемой пришелся на 2012-2013 годы. Представляясь работником банка, гражданка А. под предлогом предоставления квартиры требовала внести оплату. От метража квартиры зависела и сумма задатка. За 3-комнатную квартиру брала 70 тысяч долларов, за 1-комнатную – 17 тысяч долларов. Сразу после получения денег предприимчивая женщина переставала выходить на связь. А обманутые граждане десятилетия ждали обещанное жилье.

А. задержана. Уголовные дела объединены в одно производство. Досудебное расследование проводится по пункту 1 части 3 уголовной статьи «Мошенничество». В ходе разбирательств выяснилась причастность задержанной к 4 аналогичным эпизодам. Общая сумма ущерба устанавливается», – рассказал начальник следственного управления ДП Алматы подполковник полиции Мухамедали Сейсенулы.

На период следствия в отношении А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

«К слову, в 2014 году женщина уже была судима за совершение аналогичных преступлений. Сейчас имеется процессуальная необходимость, обнародовать лицо подозреваемой, с целью установления граждан, которые, возможно, тоже пострадали от ее преступных действий. В случае опознания призываем граждан обращаться по следующим номерам телефонов: 8-701-732-86-54 и 8-701-624-28-24», – резюмировал подполковник Сейсенулы.