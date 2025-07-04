Она уехала за границу с целью трудоустройства на должность администратора гостиницы

Фото: Polisia.kz

Интерпол МВД Казахстана предотвратил попытку трудового рабства в отношении гражданки нашей страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Казахстанка вылетела в Королевство Камбоджа с целью трудоустройства на должность администратора гостиницы. Однако по прибытии стало ясно, что за предложением скрывались иные намерения. Девушка оказалась под угрозой вовлечения в трудовое рабство. Оперативно отреагировав на ситуацию, Интерпол МВД Казахстана направил официальные запросы в Национальное центральное бюро Интерпола Камбоджи, а также в группу по борьбе с торговлей людьми Генерального секретариата Интерпола.

Благодаря скоординированным действиям и оперативному взаимодействию с зарубежными партнерами гражданка своевременно освобождена и благополучно возвращена на родину. В настоящее время продолжается работа по установлению лиц, причастных к вербовке, перевозке и попытке трудового вовлечения казахстанки за рубежом. Все они будут привлечены к ответственности в установленном порядке. Этот случай стал примером эффективного международного взаимодействия в борьбе с торговлей людьми.

Напомним, ранее министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов совершил рабочую поездку в штаб-квартиру Интерпола в городе Лион во Франции. В ходе визита были проведены важные встречи и переговоры, направленные на усиление сотрудничества в сфере международной безопасности.

Также Казахстан был включен в операцию Интерпола «Либертерра II», направленную на противодействие торговле людьми. В ходе данной операции была спасена и возвращена домой другая гражданка Казахстана, удерживаемая в Лаосе, которая также прибыла в эту страну с целью трудоустройства.

Работа по защите казахстанцев за рубежом продолжается и находится на особом контроле МВД. Полиция напоминает: трудовое рабство может начинаться с «заманчивого предложения о работе за границей».

Правоохранители рекомендуют проверять информацию о работодателе и консультироваться с официальными источниками.