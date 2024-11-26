10 млн тенге получил победитель национальной премии «Учитель Казахстана 2024»

Образование, Цифровизация, Искусственный интеллект
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Дана Аменова
корреспондент

В Астане состоялось самое крупное на евразийском континенте масштабное международное событие - Nobel Fest & Teachers’ Summit - 2024, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Nobel Fest

На Nobel Fest состоялись увлекательные встречи и мастер-классы с лауреатами Нобелевской премии, ведущими мировыми экспертами и учеными в области технологий, искусственного интеллекта, нейробиологии и образования, известных педагогов, а также знатоков в сфере образовательных решений.

Эксперты и ученые обсудили образование, технологии, будущее человечества и влияние ИИ. Программа Нобелевского фестиваля также охватила нейронауку, генетику, медицину будущего и секреты мозга, а еще трансформацию личности для раскрытия потенциала.

Nobel Fest – это крупное международное событие, объединяющее ведущих ученых, инноваторов, предпринимателей и лидеров мнений со всего мира. Светила мировой науки, и лидеры инноваций съехались в Казахстан для обсуждения и продвижению передовых идей и технологий, а также повышения уровня образования и знаний в различных сферах.

Nobel Fest - это не просто уникальная возможность для молодежи прокачать свои лидерские навыки, это еще и шанс стать частью глобального сообщества прогрессивных мыслителей.

«С 2009 года мы прилагаем все усилия для популяризации науки в Казахстане, организуя лекции с лауреатами Нобелевской премии и инициируя такие программы, как национальная премия «Учитель Казахстана», – отметил важность активного участия Казахстана в глобальной экосистеме инноваций генеральный директор Nobel Fest Максат Курбенов. 

На второй день на Teachers’ Summit были обсуждены инновационные подходы в образовании и современные методы взаимодействия с детьми. Эксперты в области инклюзии и психологии рассказали, как в условиях стремительно меняющегося мира формируются новые методы комфортного и эффективного общения с детьми.

На саммите педагогов собрались педагоги, ученые и международные эксперты из сферы образования.

Сразу три победителя глобальной премии «Учитель Мира» Ранджицин Дисале (2020) Кейшиа Торп (2021) и Сестра Зеф (2023) поделились с казахстанскими педагогами своим опытом.

Саммит включал в себя насыщенную программу с участием иностранных спикеров, ведущих мировых специалистов по темам инклюзии, искусственного интеллекта, лидерства и развития педагогов. Все эти темы были обсуждены на многочисленных панельных дискуссиях и мастер-классах.

Одним из главных событий саммита стала торжественная церемония награждения ТОП-10 финалистов национальной премии «Учитель Казахстана». Именно эти ТОП-10 финалистов станут номинантами от Казахстана на Глобальную премия «Учитель мира», где призовой фонд составляет 1 миллион долларов.

Стоит отметить, что более 2 200 участников со всего Казахстана подали заявки на участие в национальном этапе премии, в результате были отобраны ТОП-50 финалистов, в последующем определились ТОП-10 финалистов. Эти казахстанские учителя продемонстрировали не только высокие академические достижения, но также вклад в развитие образовательной системы, проявили активную гражданскую позицию и показали общественно важные социальные проекты.

Напомним, критерии отбора проходят в рамках правил глобальной премии «Учитель мира», проводимой фондом Варки (Varkey Foundation) в состав независимой академии судей входят эксперты в области образования, представители государственных и общественных организаций, а также финалисты прошлых лет. Их работа в качестве судей является волонтерской и общественной, она направлена на прозрачную и объективную оценку вкладов учителей в образование и общество.

Философия премии ориентирована на воспитание граждан мира, а слоганом фонда Варки является: менять жизни людей через образование. Учитель не только передает знания, но и является примером для подражания, наставником для своих учеников.

Важным критерием выбора лучших учителей является их вклад в развитие общества: волонтерские проекты, социальные инициативы, активная гражданская позиция и демонстрация важности роли учителя, не только в стенах школы, но и за ее пределами. 

Имена ТОП-10 финалистов национальной премии «Учитель Казахстана»

Белоусова Татьяна Геннадьевна — учитель химии, коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей № 95» г. Алматы

Шерцер Александр Иванович — учитель информатики, Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в г. Костанай

Джусамбаев Мирлан Төлегенұлы — учитель-эксперт по физике, Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления в г. Тараз

Тобылбаев Еркин Темиржанович — учитель истории, общеобразовательная средняя IT школа-лицей № 72 имени Абиша Кекилбаева в г. Актобе

Шынтасова Гүлзат Бурабайқызы — учитель казахского языка и литературы, Назарбаев Интеллектуальная школа в г. Кызылорда

Садыкова Салтанат Токтархановна — учитель информатики и математики, средняя школа №7 города Алтай, Восточно-Казахстанская область

Даулешяр Бақытəлі Даулетярұлы — учитель физики, средняя школа имени Асета Бейсеуова в с. Каргалы, Жамбылская область

Чижевская Дарья Константиновна — учитель физики, физико-математическая школа «Tamos Education» в г. Алматы

Байсақов Нұржан Елубайұлы — учитель казахского языка и литературы, ТОО «Экономический лицей» в г. Астана

Жүніс Октябрина Амангельдіқызы — учитель математики, школа-лицей №71 города Астана

Победителем Национальной премии «Учитель Казахстана» стала Белоусова Татьяна Геннадьевна, учитель химии из школы-лицея №95 из Алматы. Татьяна Белоусова не только преподает на протяжении более чем 40 лет в одной школе, но и активно участвует в развитии образовательной системы Казахстана.

В своей работе она сочетает классические методики с современными технологиями, что делает обучение более результативным. Одним из ее проектов стал МЕКТЕП OnLine, где создаются бесплатные видеоуроки для школьников из разных уголков мира. Сейчас она продолжает развиваться и осваивать новые горизонты, в том числе, продолжит оттачивать свое педагогическое мастерство, обучаясь в докторантуре одного из зарубежных университетов.

Национальная премия «Учитель Казахстана» проводится при поддержке Минпросвещения.              

#премия #победитель #учитель #Nobel Fest & Teachers’ Summit

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