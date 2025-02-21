100 дней, которые меняют мироощущение

Начало пути

Григорий Махно переехал в Казахстан два года назад. Российский баскетболист практически сразу начал изучать казахский язык. Первый урок он получил еще по дороге в Актау: соседка по плацкартному вагону научила 28-летнего мужчину говорить «Мен бойдақпын» (Я холостой). Она уверяла, что эта фраза ему пригодится. И действительно, говорит Григорий Махно, даже его скромные знания казахского языка сильно помогают в коммуникации.

За два года молодой человек успел объездить множество досто­примечательностей региона, обзавелся друзьями и начал посещать бесплатные курсы казахского языка. Недавно он решился объявить в своих социальных сетях челлендж под названием «Казахский за 100 дней». Подписчикам он пообещал ежедневно отчитываться о своих успехах.

– Какой-то супертехнологии нет. Я просто выбрал для себя определенный период – 100 дней. Когда есть четкие старт и финиш, всегда легче учиться. Три раза в неделю я посещаю бесплатные языковые курсы «Батыл Бол». Они рассчитаны на три месяца, сейчас мы разбираем грамматику, но также учим базовые бытовые диалоги: как покупать продукты в магазине, знакомиться с людьми и так далее. Помимо этого я работаю самостоятельно: скачал приложения для изучения языка, постоянно учу новые слова. Если в обычной жизни встречаю незнакомое слово, обязательно записываю его в телефон, потом перевожу и вечером переписываю в тетрадь, – рассказывает Григорий Махно.

Главное, считает молодой человек, регулярно практиковать новые слова и диалоги. Поэтому он несказанно рад, что оказался в одном из самых казахоязычных регионов страны. Здесь его наставниками готовы стать практически все – от друзей до продавцов в магазине и таксистов.

– Стараюсь максимально использовать казахский. В разговорах с русскоязычными друзьями вставляю казахские слова, прак­тикуюсь в бытовых ситуациях. Например, прошу таксистов продиктовать номер Kaspi на казахском. Сам задаю вопросы: «Kaspi бар ма?» В магазинах стараюсь говорить на казахском, например, консультанту: «Маған қаймақ керек», – делится Григорий.

Большую поддержку в изучении языка ему оказывают друзья.

– Мы собираемся в кофейне, повторяем диалоги, которые изучали на курсах, потом задаем свободные вопросы. Со мной ходит мой друг Паша, он тоже изучает язык. Вообще, я стараюсь практиковать казахский везде: в поездках, в общении с местными. Если встречаю казахоязычных людей, стараюсь установить хотя бы минимальный контакт: представиться, спросить имя, рассказать, что изучаю казахский. Чаще всего это воспринимается дружелюбно, люди готовы помочь, – рассказывает молодой человек.

Дружелюбный город на берегу моря

В Актау Григорий Махно попал совершенно случайно. Говорит, два года назад сюда направлялись его друзья и предложили ему присоединиться к ним. Он погуг­лил: увидел море и «океан» природных достопримечательнос­тей и согласился поехать. С тех пор живет в Мангистау.

– Мне нравится Актау тем, что он стоит на море. Нравится климат города. Я не люблю холодные регионы, и вот даже несмотря на сильную летнюю жару климат в Актау хороший. Город очень чистый. Хотя часто вижу, что жалуются в Интернете на грязь и мусор в каких-то местах. Но в целом в Актау довольно чисто. Ну и еще один огромный плюс Мангистау – это огромное количество природных достопримечательностей. Я очень люблю туризм, сам тоже организовываю походы. Посетил уже достаточно большое количество мест в Мангистау и еще столько же осталось увидеть. Странно, но я часто встречаю людей из Актау, которые не были даже в самых разрекламированных локациях – например, в урочище Бозжыра на западном краю плато Устюрт и Голубой бухте, – говорит Григорий Махно.

Из минусов актауской жизни молодой человек назвал лишь проблемы с водой и, собственно, вытекающую отсюда недостаточность озеленения. Действительно, раньше Актау был более насыщен зелеными красками. Сегодня, когда воды не хватает порой даже людям, о поливе деревьев и кустарников приходится забыть.

Григорий, помимо изучения языка, ведения блога и путешествий, тренирует мальчиков 9–13 лет в частной баскетбольной школе.

Взгляд со стороны

Существуют предрассудки о том, что изучать казахский язык – занятие непростое. Особенно это восприятие укоренилось у взрос­лого населения, потерявшего надеж­ду когда-нибудь «заговорить». Григорий Махно считает, что такие опасения может вызывать абсолютно любое новое дело, однако, главное – начать.

– Всегда сложно начинать что-то новое, но потом постепенно появ­ляется отдача. Мне неизвестно, как казахоязычные реагируют на людей казахской национальности, желающих выучить родной язык, но я уверенно могу сказать по собственному опыту, что к славянам, пытающимся заговорить на государственном языке, относятся максимально доброжелательно. Стараются помочь, проявляют всяческий интерес, что можно наблюдать даже в комментариях в моей социальной сети. Все очень радуются. Насчет того, что сложно, а что – нет, сказать затрудняюсь. Я пока на начальном уровне, осваи­ваю азы: фразы, слова. По первым впечатлениям мне кажется, что он легче, чем русский язык. В казахском нет столько «заморочек» – родов, спряжений и прочего. Фразы строятся достаточно просто, хотя и есть свои особенности. Например, то, что вопросительное слово ставится в конце предложения. Есть у меня, не скрою, проблемы с произношением. Некоторые звуки никак не поддаются, не могу нормально произносить букву «ә». Получается, такой не очень «Сәлем» у меня, но это дело наживное. Нужно тренироваться, – говорит спортсмен.

Григорий Махно рассказывает, что изучение языка не только улучшает коммуникации, но и полезно для здоровья.

– В целом знание языка помогает лучше понять культуру, взаи­модействовать с людьми. Если ты живешь в Казахстане, то учить язык, безусловно, стоит. Понимаю, что даже в Актау вполне комфорт­но можно жить, не владея казахским языком, большинство людей понимает русский, но знать язык страны, в которой ты живешь, – это значит проявить уважение к людям, которые ее населяют. К тому же изучение нового языка – это супертренировка для мозга, развитие новых нейронных связей, памяти. Так что всем советую обязательно учить иност­ранные языки и, конечно, казахский, если вы его еще не знаете, – заключил Григорий Махно.

Каждый день молодой человек в своих социальных сетях рассказывает о том, как продвигается его изучение казахского языка, призывая подписчиков подключиться к челленджу.