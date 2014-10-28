Технологии

100 млрд тенге за 15 лет сэкономит автоматизированная система управления на железных дорогах РК

Эльмира Киргеева
100 млрд тенге  за 15 лет сэкономит автоматизированная система управления на электровозах и тепловозах, передает корреспондент Kazpravda.kz с ссылкой на заместителя председателя правления Евразийского банка Каната Досмукаметова.

"Из 80 проектов, реализуемых нашим банком, 31 проект связан с повышением энергоэффективности. В Казахстане также реализуется ряд проектов, направленных на повышение энергоэффективности. В частности, мы сейчас совместно с дочерней компанией КТЖ "ТрансТелеком"реализуем проект по созданию автоматизированной системы управления, которая позволит самостоятельно проводить учет и контроль за расходом дизельного топлива на тепловозах и электроэнергии на электровозах. Будет поставленно высокоточное оборудование, позволяющее в режиме реального времени отправлять данные по дизельному топливу и электроэнергии, которая затрачивается" - сказал он.

Проект, по словам Досмукаметова, будет способствовать экономии около 7% дизельного топлива и 17% электроэнергии на казахстанских железных дорогах.

"Если говорить в цифрах, то это 100 млрд тенге экономии за 15 лет. Я думаю это большая цифра и весомый вклад казахстанских железных дорог и ЕАБР в повышении энергоэффективности. Мы профинансировали проект на сумму 17,5 млрд тенге. Весь проект стоит 25 млрд тенге. Это достаточно большой проект", - озвучил он.

Еще одним проект в Казахстане, по его словам, из области альтернативной энергетики. Это строительство первой ветровой электростанции в Акмолинской области, Ерементау.

"Будет построено 22 ветроустановки общей мощности 45 мегаватт. Это первые и крупные объекты в области ветровой электростанции. Электроэнергия будет поставляться на ЭКСПО-2017. Мы профинансировали 14, 5 млрд тенге на этот проект. Как вы видете Евразийский банк развития вносит свой пассивный вклад в дело повышения энергоэффективности", - подытожил Досмукаметов.

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