100 млрд тенге за 15 лет сэкономит автоматизированная система управления на железных дорогах РК
Эльмира Киргеева
100 млрд тенге за 15 лет сэкономит автоматизированная система управления на электровозах и тепловозах, передает корреспондент Kazpravda.kz с ссылкой
на заместителя председателя правления Евразийского банка Каната
Досмукаметова.
"Из 80 проектов, реализуемых нашим банком, 31 проект связан с повышением
энергоэффективности. В Казахстане также реализуется ряд проектов, направленных
на повышение энергоэффективности. В частности, мы сейчас совместно с
дочерней компанией КТЖ "ТрансТелеком"реализуем проект по созданию
автоматизированной системы управления, которая позволит самостоятельно
проводить учет и контроль за расходом дизельного топлива на тепловозах и
электроэнергии на электровозах. Будет поставленно высокоточное
оборудование, позволяющее в режиме реального времени отправлять данные
по дизельному топливу и электроэнергии, которая затрачивается" - сказал
он.
Проект, по словам Досмукаметова, будет способствовать экономии около 7%
дизельного топлива и 17% электроэнергии на казахстанских железных
дорогах.
"Если говорить в цифрах, то это 100 млрд тенге экономии за 15 лет. Я
думаю это большая цифра и весомый вклад казахстанских железных дорог и
ЕАБР в повышении энергоэффективности. Мы профинансировали проект на
сумму 17,5 млрд тенге. Весь проект стоит 25 млрд тенге. Это достаточно
большой проект", - озвучил он.
Еще одним проект в Казахстане, по его словам, из области альтернативной энергетики. Это
строительство первой ветровой электростанции в Акмолинской области,
Ерементау.
"Будет построено 22 ветроустановки общей мощности 45 мегаватт. Это
первые и крупные объекты в области ветровой электростанции.
Электроэнергия будет поставляться на ЭКСПО-2017. Мы профинансировали 14,
5 млрд тенге на этот проект. Как вы видете Евразийский банк развития вносит свой пассивный вклад в дело повышения энергоэффективности", - подытожил Досмукаметов.