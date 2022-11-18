"100 процентов" – Роналду пообещал завершить карьеру, если сборная Португалии выиграет ЧМ-2022

Спорт , В мире
Фото: championat.com

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на вопрос, завершит ли он профессиональную карьеру, если выиграет вместе со сборной Португалии чемпионат мира 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com.

«Закончу ли я карьеру, если помогу Португалии стать чемпионом мира? Да, закончу. Сто процентов», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

37-летний португалец дебютировал в профессиональном футболе в 2002 году в составе лиссабонского «Спортинга». Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» (2003-2009, 2021 — н.в.), мадридский «Реал» (2009-2018) и «Ювентус» (2018-2021).

Со сборной Португалии он становился чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона-2018/2019. Также Роналду является лучшим бомбардиром национальных команд в истории футбола.

 

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