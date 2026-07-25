Казахстанские синхронистки завоевали четыре золотые медали на чемпионате Азии

Победы были одержаны в групповых произвольных и акробатической программах среди разных возрастных категорий

Фото: Дирекция развития спорта МТС

Сборная Казахстана успешно выступила в четвертый соревновательный день чемпионата Азии по артистическому плаванию среди возрастных групп, который проходит в Бангкоке, передает Kazpravda.kz.

Казахстанские спортсмены завоевали сразу четыре золотые медали в групповых программах, сообщили в Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

«Победителями чемпионата Азии стали казахстанские команды в произвольной программе среди юниоров, спортсменов 13–15 лет, возрастной категории до 12 лет, а также в акробатической программе среди юниоров», - сообщили в Дирекции спорта МТС РК.

Золотые медали в произвольной программе среди юниоров выиграли Айганым Саим, Макпал Калмурза, Даяна Жаманчалова, Анастасия Воронкова, Полина Мерзлякова, София Ищенко, Салима Акылбек и Жанерке Нуркенкызы.

В возрастной категории 13–15 лет победу одержали Назым Саим, Жансая Абдикадыр, Валерия Коструб, Тахмина Заирова, Валерия Матвеева, Альмира Баймаханова и Русалина Милушина.

Еще одну золотую награду Казахстану принесла команда спортсменок до 12 лет, в состав которой вошли Аль-Жазира Баталова, Медина Сайлаубекова, Малика Нуржанова, Юлия Мишиева, Аделина Рафкатова, Елизавета Амельченко, Амили Баймахан и Алуа Айтбай.

Четвертое золото дня казахстанская сборная завоевала в акробатической программе среди юниоров.

По итогам чемпионата Азии по водным видам спорта в активе сборной Казахстана уже 29 медалей: 16 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые.