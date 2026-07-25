Сборная Казахстана выиграла 18 наград на чемпионате Азии во Вьетнаме

Фото: Дирекция развития спорта МТС

Сборная Казахстана успешно выступила на чемпионате Азии по пенчак силату среди взрослых, который завершился в Дананге (Вьетнам), передает Kazpravda.kz.

По информации Дирекции развития спорта МТС РК, казахстанские спортсмены завоевали 18 медалей: одну золотую, четыре серебряные и 13 бронзовых.

Единственную золотую награду национальной команде принес Райымбек Орынбай, ставший чемпионом Азии в дисциплине тандинг в весовой категории до 95 кг.

Серебряными призерами турнира стали Назерке Темиргалиева (75 кг), Мереке Жунусова (85 кг), Захар Рябов (110 кг), а также Регина Трайзе (80 кг). При этом Трайзе также завоевала бронзовую медаль в дисциплине регу.

Две бронзовые награды на чемпионате выиграли Диана Юсубова (тандинг и регу, 100 кг) и Аружан Сайлау (тандинг и регу, 45 кг).

Бронзовыми призерами также стали Рахымжан Оразкулов (60 кг), Саид Қасымов (65 кг), Илияс Хасимжанов (75 кг), Куандык Маликов (90 кг), Асия Жайык (50 кг), Акнур-Айым Исмурзина (65 кг), Арай Аманбай (60 кг) и Күндиас Сагындыкова (свыше 100 кг).