Одиннадцать школ еще не готовы к новому учебному году в Алматинской области

По поручению министра просвещения комитетом среднего образования проведен мониторинг капитального ремонта 11 школ Алматинской области, не готовых к новому учебному году, передает Кazpravda.kz .

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Как сообщили в комитете, большинство ремонтируемых школ построены в начале 1970-1980 годов. В их числе средние школы № 4 им. К.Кайсенова города Конаев, №2 села Екпенды Илийского района, лицей Білім-инновация им. А.Малькеева города Есик Енбекшиказахского района, СШ им. Абая села Шелек, СШ №4 им. Абылайхана города Есик, школа имени К.Сатпаева города Каскелен, СШ им. Жанабаева Кегенского района, СШ им. К.Нурпеисова, школы №12, 10 Талгарского района.

На всех 11 объектах образования ведутся работы по демонтажу и сейсмоусилению, по благоустройству территории школы и комплексный ремонт.

"В большинстве из них ремонтные работы начаты в июне. Согласно договору сроки окончания - от 6 до 11 месяцев, то есть к началу учебного года школы не готовы принять детей. Совместно с управлением образования мы определили временные места дислокации обучающихся для организации учебно-воспитательного процесса. В свою очередь, подрядные организации готовы завершить ремонт раньше установленных сроков", - отметила руководитель управления Комитета среднего образования Гульнар Таласбаева.

Согласно рекомендациям Комитета среднего образования Министерства просвещения РК управлением образования, школами разработан план модификации по каждой школе. Кроме того, даны поручения по обеспечению всех учащихся обучением с учетом проектных мощностей других соседних школ, рекомендации по проведению информационно-разъяснительной работы с родительской и педагогической общественностью, качественному завершению работ в установленные сроки, созданию рабочих мониторинговых групп по отслеживанию хода ремонтных работ, добавили в министерстве.