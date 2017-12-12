11 терактов предотвратили в Казахстане с начала года

В Казахстане с начала года было предотвращено 11 терактов. Об этом на заседании Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената рассказал заместитель председателя КНБ Нургали Билисбеков, сообщает 24.kz.
По его словам, сегодня за рубежом в зонах конфликтов находится несколько сотен казахстанцев. Только в сирийско-иракской зоне остаются около 390 детей в возрасте до 16 лет. В настоящее время из горячих точек на родину возвращено 63 ребенка, ожидается прибытие ориентировочно еще 50 детей.
"Законодательные нормы по усилению мер уголовного наказания за экстремистские и террористические преступления применены в ходе расследования уголовных дел в отношении 157 осужденных в 2017 году. Норма об утрате гражданства Казахстана за участие в иностранных вооруженных конфликтах и закрытие таким лицам въезда в нашу страну пока не применялись", – проинформировал заместитель председателя КНБ РК Нургали Билисбеков.
Рассказали на заседании и о профилактике террористических угроз. Так, во многих городах Казахстана усилили систему видеонаблюдения. В местах лишения свободы приверженцы нетрадиционных религиозных течений проходят реабилитацию. Также в мае в республике был введен запрет на размещение оружейных магазинов в жилых домах и местах массового скопления людей. Но из 103-х торговых точек 68 нарушают эту норму.
"До конца этого срока, до лета 2018 года, они будут приведены в соответствие. Всем юридическим лицам были даны предписания для устранения всех этих требований. Со стороны предпринимателей никаких возмущений не поступает", – отметил заместитель председателя Комитета МВД РК Максат Байболов.
По его словам, сегодня за рубежом в зонах конфликтов находится несколько сотен казахстанцев. Только в сирийско-иракской зоне остаются около 390 детей в возрасте до 16 лет. В настоящее время из горячих точек на родину возвращено 63 ребенка, ожидается прибытие ориентировочно еще 50 детей.
"Законодательные нормы по усилению мер уголовного наказания за экстремистские и террористические преступления применены в ходе расследования уголовных дел в отношении 157 осужденных в 2017 году. Норма об утрате гражданства Казахстана за участие в иностранных вооруженных конфликтах и закрытие таким лицам въезда в нашу страну пока не применялись", – проинформировал заместитель председателя КНБ РК Нургали Билисбеков.
Рассказали на заседании и о профилактике террористических угроз. Так, во многих городах Казахстана усилили систему видеонаблюдения. В местах лишения свободы приверженцы нетрадиционных религиозных течений проходят реабилитацию. Также в мае в республике был введен запрет на размещение оружейных магазинов в жилых домах и местах массового скопления людей. Но из 103-х торговых точек 68 нарушают эту норму.
"До конца этого срока, до лета 2018 года, они будут приведены в соответствие. Всем юридическим лицам были даны предписания для устранения всех этих требований. Со стороны предпринимателей никаких возмущений не поступает", – отметил заместитель председателя Комитета МВД РК Максат Байболов.