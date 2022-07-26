Фото: ДЧС Мангистауской области
Происшествия
12 автомобилей с туристами увязли в грязи близ мечети "Бекет ата" в Мангистау

В Мангистауской области спасатели помогли 24 туристам, чьи машины застряли в грязи около подземной мечети «Бекет ата», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

25 июля в 120 км от города Жанаозена, в районе подземной мечети «Бекет ата», из-за обильных осадков увязли в грязи 12 машин с туристами. Самостоятельно им выбраться не удалось, и туристы позвонили в службу спасения 112.

«Спасательные работы по вызволению автомобилей длились около двух часов. Медицинская помощь туристам не потребовалась. Спасатели вызволили 24 туриста, чьи машины застряли в грязи», – рассказали в ДЧС.

Всего в спасательной операции участвовали 11 сотрудников и четыре единицы техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области и АО «ОзенМунайГаз».

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