12-е заседание Казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству состоялось в КНР

Международное сотрудничество,Китай
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Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр посетил с рабочим визитом Китайскую Народную Республику, где принял участие в 12-м заседании Казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству Казахстана и Китая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе заседания Комитета с участием представителей центральных госорганов двух стран были рассмотрены вопросы создания благоприятных условий для развития безбарьерной торговли, укрепления транспортной взаимосвязанности двух стран, реализации совместных инвестиционных проектов на территории Казахстана с локализацией производства, а также расширения культурно-гуманитарного сотрудничества.

По итогам мероприятия стороны подписали Протокол 12-го заседания Казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству. Кроме того, в целях совершенствования деятельности Комитета, сторонами принято решение о включении в его состав Координационного комитета по индустриально-инвестиционному сотрудничеству и об учреждении Подкомитета в области образования. Также стороны подписали документы по укреплению межведомственного сотрудничества в сфере водных ресурсов и архивного дела.

В ходе двусторонних переговоров с заместителем премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяном были обсуждены ключевые направления взаимодействия правительств РК и КНР, особое внимание было уделено укреплению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, туризма.

Стороны положительно оценили динамику развития сотрудничества между Казахстаном и КНР по самому широкому спектру вопросов. По итогам прошлого года объем двусторонней торговли составил $43,8 млрд.

В рамках визита также состоялось ряд встреч с китайскими компаниями – лидерами отраслей металлургии, энергетики, машиностроения, агропромышленного комплекса. Казахстанскую делегацию представили руководители профильных министерств и крупных отечественных предприятий.

Обсуждены перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в Казахстане в сферах углехимии, автомобилестроения, глубокой переработки сельхозпродукции и ВИЭ.

Первый заместитель премьер-министра подчеркнул, что важным приоритетом для страны является развитие промышленности и призвал китайские компании к более тесному партнерству с казахстанским бизнес-сообществом.

В свою очередь представители ведущих компаний Китая проявили интерес к Казахстану как надежному партнеру для реализации стратегических проектов.

#переговоры #сотрудничество #Китай

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