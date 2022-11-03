12 лет провел в трудовом рабстве инвалид. Почти детективную историю распутал полицейский в Абайской области

В Абайской области молодой мужчина 12 лет провел в трудовом рабстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проверки подведомственной территории сотруднику полиции ОП Шара Жарминского района позвонил глава одного из крестьянских хозяйств и сообщил о найме нового работника.

На месте страж порядка установил, что у новоиспеченного работника не было документов, кроме того, он даже не смог назвать свои личные данные.

Заподозрив неладное, полицейский в отсутствие работодателя узнал фамилию мужчины. Потом нашел родную сестру потерпевшего, которая рассказала, что брат не выходил на связь еще с 2010 года. В тот момент сошелся «преступный пазл».

Молодого человека нашли в одном из КХ в Жарминском районе, где он работал скотником. В ходе следствия установлено, что с ноября 2010 года 26-летний мужчина находился в рабстве в 11 крестьянских хозяйствах.

Парень познакомился с 54-летним работодателем на рыбалке в селе Тугыл. Поняв, что физически развитый парень страдает психическим расстройством, злоумышленник решил воспользоваться этим.

Далее всё пошло как в культовом фильме «12 лет рабства». Более 12 лет мужчина работал в крестьянских хозяйствах в районе Семея, Уланского, Абайского и Жарминского районов, куда его продавали как своего работника и обманывали, говоря, что родственник и зарплату переводят на его счет. На самом деле все 12 лет работодатель присваивал деньги, а это почти 2 млн тенге.

Кроме этого, предприимчивый мужчина умудрялся похищать пенсионные накопления и социальные выплаты инвалида. Общая сумма ущерба составила свыше 4 млн тенге.

«В настоящее время потерпевший возвращен родственникам, а подозреваемый районным судом был признан виновным по пунктам 2, 8, 11, 12 части 2 уголовной статьи «Торговля людьми» и пункту 1 части 3 уголовной статьи «Мошенничество». Суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности», – рассказал заместитель начальница ДП области Нариман Кульдиков.