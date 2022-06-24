12 млн тенге обещает Антикор за информацию о местонахождении Нурлана Масимова

Агентство РК по противодействию коррупции объявило о вознаграждении за информацию о местонахождении Нурлана Масимова, передает Kazpravda.kz.

"Нурлан Масимов подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время Масимов объявлен в розыск. Если у вас есть информация о его возможном местонахождении, просим сообщить по указанным телефонам Агентства: call-центр 1424, +7 (7172) 909 260, +7 (727) 278 7300, +7 (707) 978 0808", - говорится в сообщении.

За предоставление информации о его местонахождении предусмотрено вознаграждение до 12 000 000 тенге, отметили в Антикоре.

"КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ!" - заверили в Агентстве.

Напомним, 22 апреля Антикоррупционная служба Павлодарской области начала досудебное расследование в отношении экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора полиции Масимова Н.М., который подозревается в получении взятки в особо крупном размере (по статье 366 части 4 УК РК). По данному факту его деяния квалифицированы заочно и следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей".

Отметим, Нурлан Масимов - двоюродный брат экс-председателя комитета национальной безопасности Карима Масимова. Он занимал пост главы ДП Павлодарской области с ноября 2019 года, и был снят с должности 15 января 2022 года после массовых беспорядков в стране.