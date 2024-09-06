120 млн тенге отсудили родные погибшего на руднике «Майкаинзолото» спасателя

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд защитил права родственников спасателя, погибшего вследствие провала автобуса на территории АО «Майкаинзолото», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Экибастузского городского суда

4 января 2024 года в ходе движения по технологической дороге к месту предполагаемого пожара на территории АО «Майкаинзолото» произошло падение автобуса с тремя спасателями и водителем в провал. Погибшие являлись сотрудниками ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб».

«По данному факту комиссией в составе МЧС РК, акимата Павлодарской области, государственного инспектора по труду, АО «Майкаинзолото», ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» проведено расследование несчастного случая, по результатам которого установлена 100% вина работодателя, вина работников составляет 0%», – говорится в официальном сообщении.

Мать, дочь, сын и сестра погибшего спасателя Т. обратились в суд с иском о возмещении морального вреда вследствие его гибели при исполнении служебных обязанностей. Моральный вред обусловлен причиненными им нравственными страданиями, тяжестью утраты сына, отца, брата невозможностью прощания с ним при погребении, отсутствием со стороны работодателя соболезнований и поддержки.

«Исходя из 100% вины работодателя в произошедшем несчастном случае, суд удовлетворил требования родственников погибшего спасателя в полном объеме, взыскав компенсацию морального вреда в размере заявленных требований 30 000 000 тенге в пользу каждого из родственников, всего 120 миллионов тенге», – проинформировали в суде.

Решение не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.