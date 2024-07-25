Тело последнего спасателя нашли в Майкаине

Сегодня также был обнаружен автобус, в котором находились четверо погибших

Фото: МЧС

В Павлодарской области на поверхность подняли тело четвертого погибшего работника РЦШ ПВАСС, Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

25 июля к месту проведения работ на территорию АО «Майкаинзолото» прибыла группировка сил и средств ДЧС Павлодарской области. При проведении поисково-спасательных работ, в 16:05 часов на глубине 75 метров было обнаружено тело водителя и передано на экспертизу.

Отмечается, что поисково-спасательные работы велись круглосуточно и с большим риском. Постоянно осыпалась горная порода и грунт.

«В работах было задействовано более 200 сотрудников различных служб. Было разработано и вывезено более 180 тысяч тонн горной массы. Это позволило малогабаритному экскаватору спуститься к предполагаемому месту нахождения автобуса и начать работы. С кромки воронки проводилось наблюдение за движением и падением грунта и горной породы», – рассказали спасатели.

Спасатели постоянно обеспечивали страховку и безопасность работ экскаваторщиков и других специалистов на дне воронки. С соблюдением правил ведения АСР и мер безопасности проводился спуск топлива, питания, специалистов-маркшейдеров, а также подъем найденных предметов. Регулярно проводилось сканирование грунта металлоискателем, геосканером и магнитометром.

Также на месте работали кинологические расчеты.

Ранее, 19 июля было найдено тело еще одного спасателя, который 4 января в автобусе провалился в очистное пространство недействующей шахты. Всего в ЧП погибло 4 человека.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что предположительно это тело последнего спасателя - водителя Айыпа Тлеубергенова. С момента трагедии прошло 7 месяцев.