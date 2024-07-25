Тело последнего спасателя нашли в Майкаине

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Сегодня также был обнаружен автобус, в котором находились четверо погибших 

Фото: МЧС

В Павлодарской области на поверхность подняли тело четвертого погибшего работника РЦШ ПВАССKazpravda.kz со ссылкой на МЧС

25 июля к месту проведения работ на территорию АО «Майкаинзолото»  прибыла группировка сил и средств ДЧС Павлодарской области. При проведении поисково-спасательных работ, в 16:05 часов на глубине 75 метров было обнаружено тело водителя и передано на экспертизу. 

Отмечается, что поисково-спасательные работы велись круглосуточно и с большим риском. Постоянно осыпалась горная порода и грунт.

«В работах было задействовано более 200 сотрудников различных служб. Было разработано и вывезено более 180 тысяч тонн горной массы. Это позволило малогабаритному экскаватору спуститься к предполагаемому месту нахождения автобуса и начать работы. С кромки воронки проводилось наблюдение за движением и падением грунта и горной породы», – рассказали спасатели. 

Спасатели постоянно обеспечивали страховку и безопасность работ экскаваторщиков и других специалистов на дне воронки. С соблюдением правил ведения АСР и мер безопасности проводился спуск топлива, питания, специалистов-маркшейдеров, а также подъем найденных предметов. Регулярно проводилось сканирование грунта металлоискателем, геосканером и магнитометром.

Также на месте работали кинологические расчеты.

Ранее, 19 июля было найдено тело еще одного спасателя, который 4 января в автобусе провалился в очистное пространство недействующей шахты. Всего в ЧП погибло 4 человека.  

Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что предположительно это тело последнего спасателя - водителя Айыпа Тлеубергенова. С момента трагедии прошло 7 месяцев.

«Все это время, как и родные погибших, мы надеялись, что удастся найти всех пропавших спасателей. Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким Айыпа Тлеубергенова. Марқұмға иман байлығын берсін. За все время поиска на место привлекались разные специалисты и эксперты, ветераны горного дела, кинологические расчеты, спецтехника и дроны, были задействованы силы всех аварийно-спасательных служб региона. Благодарю всех, кто дни и ночи напролет работал и стремился отыскать пропавших. К сожалению, надежда на спасение людей сменилась глубокой скорбью. Уверен, все участники этих работ разделяют боль утраты вместе с родными и близкими погибших спасателей», - написал он в своем Telegram-канале.

#Павлодар #ДЧС #спасатель

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