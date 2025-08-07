13 детям с пороками сердца проведут операции в рамках ОСМС в столице

Здравоохранение
460
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

В Национальном научном медицинском центре проходит уникальный мастер-класс для казахстанских врачей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Автор и ведущий - кардиоторакальный хирург Королевской детской больницы города Мельбурн, доктор медицинских наук, профессор Игорь Константинов, сообщили в пресс-службе акимата Астаны.

В настоящее время зарубежный гость проводит операции казахстанским детям, в которых ему ассистируют специалисты ННМЦ. Тема мастер-класса - «Современные технологии и реконструктивные методы в коррекции критических врожденных пороков сердца и клапанных патологий у новорожденных и детей раннего возраста».

Во время своего пребывания профессор Константинов представит современные подходы и передовые методы хирургического лечения сложных врожденных пороков сердца у новорожденных и детей раннего возраста.

Мастер-класс ориентирован на детских кардиохирургов, кардиологов, анестезиологов-реаниматологов и других специалистов, задействованных в оказании высокотехнологичной кардиохирургической помощи детям в данной медицинской организации.

«Ежедневно нашим гостем проводится по две операции детям со сложными врожденными пороками сердца, в их числе аномалия Эбштейна. Такие виды медицинской помощи маленьким пациентам оказываются бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС. За время пребывания иностранного гостя в нашей клинике планируем сделать 13 операций», - говорит директор детского кардиохирургического центра при Национальном научном медицинском центре Амангельды Керимкулов.

#дети #медицина #порок сердца

