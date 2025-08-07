Фото: акимат Астаны

Автор и ведущий - кардиоторакальный хирург Королевской детской больницы города Мельбурн, доктор медицинских наук, профессор Игорь Константинов, сообщили в пресс-службе акимата Астаны.

В настоящее время зарубежный гость проводит операции казахстанским детям, в которых ему ассистируют специалисты ННМЦ. Тема мастер-класса - «Современные технологии и реконструктивные методы в коррекции критических врожденных пороков сердца и клапанных патологий у новорожденных и детей раннего возраста».

Во время своего пребывания профессор Константинов представит современные подходы и передовые методы хирургического лечения сложных врожденных пороков сердца у новорожденных и детей раннего возраста.

Мастер-класс ориентирован на детских кардиохирургов, кардиологов, анестезиологов-реаниматологов и других специалистов, задействованных в оказании высокотехнологичной кардиохирургической помощи детям в данной медицинской организации.