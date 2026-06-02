О возможностях ИИ в диагностике заболеваний

Здравоохранение
Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

Евразийский цифровой форум интеллектуальных решений в медицине и онкологии объединил экспертов, ученых и докторов для обсуждения новых методов диагнос­тики и лечения при помощи современных технологий в здравоохранении. Участники поднимали вопросы внедрения искусственного интеллекта в медицину, развития молекулярной диагностики и интеллектуальных сис­тем поддержки врачебных решений.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии Ербол Бекмухамбетов отметил, что в мировой медицине сегодня ключевую роль играют ИИ, цифровые платформы и междисциплинарные технологии.

– В онкологии это особенно важно, поскольку скорость обработки данных, точность алгоритмов и персонализированный подход напрямую влияют на эффективность диагностики, качество лечения и сохранение жизни пациентов, – уточнил он.

На форуме было уделено внимание практическому применению ИИ в медицине – от анализа КТ-снимков и маммографии до цифровой патологии и персонализированной терапии. В рамках мероприятия прошли мастер-классы по современным технологиям в онкологической диагностике. Интерес­но прошел и конкурс стартапов «От идеи к медицинской инновации», где студенты представили собственные разработки. Его победителем стал проект PhytoPharm студентки 3-го курса факультета информационных технологий КазНУ им. аль-Фараби Алии Джемал Гетахун.

Специалисты ознакомились с современными цифровыми платформами, направленными на повышение точности диагностики, персонализацию лечения и развитие высокотехнологичной онкологической помощи. Как рассказал представитель компании Microsolutions Виктор Казаков, они представляют лабораторный интегратор, работающий в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Компания внедряет в медицину современные цифровые технологии и инновационные решения из Китая, адаптируя их и регистрируя для использования в нашей стране.

Одно из ключевых направлений – использование ИИ и цифровых лабораторных систем, которые позволяют повысить точность диагностики до 96–99%, снизить влияние человечес­кого фактора и выявлять заболевания на ранних стадиях. Microsolutions обеспечивает сервисную поддержку и обучение специалистов. Кроме того, компания единственная в регионе зарегистрировала ПЦР-наборы для исследования показателя, помогающего определить степень агрессивности опухоли.

На конференции были представлены и решения в области цитологии. Директор отечественной компании «Визамет Плюс» Любовь Сербиновская рассказала о многолетнем опыте развития передовых медицинских технологий в Казахстане и Узбекистане. Они специализируются на комплекс­ном оснащении эмбриологических и гистологических лабораторий, обеспечивая не только поставку оборудования, но и полноценную передачу знаний. Особое внимание уделяется автоматизации процессов в диагностике и решению проблемы бесплодия методами ЭКО. Деятельность компании направлена на создание единой технологической экосистемы, поддерживающей врачей на всех этапах хирургического и репродуктивного лечения.  

