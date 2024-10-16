13 млн тенге хотели взыскать со вдовы пенсионера в области Абай

Министерство труда и социальной защиты населения обратилось в суд с иском о взыскании с вдовы, как с наследницы, более 13 млн тенге излишне выплаченной пенсии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

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Предыстрия такова: пенсионер в 2000 году при назначении пенсии предоставил справку из архива Бескарагайского района Семипалатинской области о проживании в зоне чрезвычайного радиационного риска. При проверке уполномоченным органом в 2021 году сведения о его проживании в зоне чрезвычайного радиационного риска подтвердились частично.

Со ссылкой на неправомерное получение повышенной пенсии, был произведен перерасчет размера пенсии с установлением излишне выплаченных ему более 13 млн тенге.

«15 июля 2021 года пенсионеру была вручена претензия-уведомление о возврате излишне выплаченных сумм и вынесении решения об отказе в назначении пенсионных выплат в связи с отсутствием права, а также о необходимости обратиться за назначением пенсии на общих основаниях. 16 июля 2021 года пенсионер умер. Министерство труда и социальной защиты населения обратилось в суд с иском о взыскании с вдовы, как с наследницы, более 13 млн тенге излишне выплаченной пенсии», - говорится в сообщении суда.

По мнению уполномоченного органа, в действиях пенсионера имело место неосновательное обогащение и наследник должен отвечать по обязательствам наследодателя.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, апелляция отменила это решение, удовлетворив иск министерства.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда, рассмотрев дело, указала на следующее:

- пенсионер предоставил архивную справку, подтверждающую его проживание в зоне чрезвычайного радиационного риска;

- впоследствии архивные сведения частично не подтвердились, однако вина пенсионера в предоставлении недостоверной информации не установлена, архивные справки предоставлены государственным архивом и до предоставления права на пенсию проверялись истцом;

- согласно ГК, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы, предоставленные гражданину при отсутствии недобросовестности с его стороны, в качестве средств для существования, в т.ч. пенсия;

- апелляция необоснованно возложила обязанность по возмещению излишне выплаченной пенсии на вдову.

Верховный Суд, указав на то, что наследники не обязаны отвечать по обязательствам наследодателя, если не установлена его вина в причинении ущерба, оставил в силе решение суда первой инстанции.