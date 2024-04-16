1,3 млрд кубометров воды из Казахстана идет на российский Курган

Паводки
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С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка., передает Kazpravda.kz

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Свыше 1 млрд кубометров воды из Казахстана добавляется к собственным водам реки Тобол в Курганской области, сообщил губернатор региона Вадим Шумков; по его словам, к областному центру приближается колоссальный объем воды, сообщает Интерфакс.

«Дополнительно к собственным водам Тобола и стекающим в него вешним водам идет более 1 млрд 300 млн кубометров воды из Казахстана, что, по данным Федерального агентства водного хозяйства, в два раза превышает объем сбросов 1994 года», - написал он в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, «голова» паводка сейчас находится в 10 км от города Кургана.

«Объем воды колоссальный. Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу», - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что уровень воды в селе Звериноголовское снижается крайне медленно, что также указывает на огромный объем двигающейся по Тоболу водной массы.

Глава региона также сообщил, что водой уже отрезан микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово, вода переливается через Малочаусовский мост, а также частично начинает подтапливаться правобережная часть города, где находится большое количество СНТ и ДНТ.

Шумков призвал всех, кто подпадает в зону подтопления, эвакуироваться.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.

#казахстан #курган #Тобол #паводки в России

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