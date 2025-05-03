На острие волны – соломенные тюки

Паводки
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В регионе нашли нестандартный способ борьбы с паводком

Фото акимата СКО

Здесь решили укреплять дамбы с помощью… соломы: тюки сбрасывают в воду, и они первыми принимают на себя удар волн, тем самым защищая земляные насыпи от размывания. Это решение родилось из практической необходимости, когда тяжелая техника не может подъехать, а бетонные блоки в дефиците.

– Волна бьет, как кувалдой. Мы пробуем все, что может сработать. Солома оказалась на удивление эффективной, она гасит силу волны и дает время для укрепления дамбы, – делятся спасатели.

Борьба с паводком в регионе проходит в тяжелейших погодных условиях. Ветры скоростью до 32 м⁄с, снег, град и ледяной дождь сопровождают каждую смену.

Село Прибрежное фактически оказалось на острове

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов посетил село Прибрежное, фактически оказавшееся в окружении водной стихии. Несмотря на сильный порывистый ветер и высокие волны, дамба там держится.

– Самоотверженный труд в таких непростых погодных условиях заслуживает глубокого уважения и признательности, – отметил глава региона. – Мы и дальше будем делать все, чтобы обеспечить безопасность жителей. Ситуация остается под контролем.

К сожалению, стихия уже привела к трагедии. В День поминовения на кладбище г. Булаево района Магжана Жумабаева погибла 69-летняя женщина, которую придавило упавшим деревом – в этот день в области бушевал ураганный ветер...

Несмотря на усталость и суровую обстановку, люди продолжают бороться с природными катаклизмами. Подручные средства, взаимовыручка и находчивость помогают спасать дома, улицы и, самое главное, жизни.

#паводок #СКО #подтопление

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