В селе Ольшанка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области против водной стихии стали применять водоналивные дамбы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Аким Кызылжарского района Сактаган Садвокасов рассказал, что резиновые конструкции длиной около 20 метров наполняются водой, и все вместе они создают надежный барьер, препятствующий подтоплению. Всего в Ольшанке состыковали порядка 15 таких рукавов.

- Это передовая технология, которую первыми применили в Костанайской области. Мы стали вторыми в республике. Установили – работает! Земляной вал и дамбы соединены, приток воды снижается, ситуация в селе стабильная, – отметил аким района.

Ситуация действительно находится под контролем: подтопления жилых домов в Ольшанке нет, круглосуточно дежурят спасатели, работают сотрудники МЧС и добровольцы.

Между тем, уровень воды в реке Есиль постепенно снижается.

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов провел оперативное совещание в селе Тепличное по паводковой обстановке в регионе. Он отметил, что задача по сохранению дамбы в Тепличном выполнена.