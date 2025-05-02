Современные технологии для защиты от паводков применяют в СКО

Технологии,Паводки
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В селе Ольшанка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области против водной стихии стали применять водоналивные дамбы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Аким Кызылжарского района Сактаган Садвокасов рассказал, что резиновые конструкции длиной около 20 метров наполняются водой, и все вместе они создают надежный барьер, препятствующий подтоплению. Всего в Ольшанке состыковали порядка 15 таких рукавов.

- Это передовая технология, которую первыми применили в Костанайской области. Мы стали вторыми в республике. Установили – работает! Земляной вал и дамбы соединены, приток воды снижается, ситуация в селе стабильная, – отметил аким района.

Ситуация действительно находится под контролем: подтопления жилых домов в Ольшанке нет, круглосуточно дежурят спасатели, работают сотрудники МЧС и добровольцы.

Между тем, уровень воды в реке Есиль постепенно снижается.

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов провел оперативное совещание в селе Тепличное по паводковой обстановке в регионе. Он отметил, что задача по сохранению дамбы в Тепличном выполнена.

 

#паводки #СКО #технологии #рукава

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