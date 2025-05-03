Фото: МЧС РК

В Петропавловске прошли торжественные проводы спасателей и военнослужащих МЧС Казахстана, завершивших участие в ликвидации последствий паводков и противопаводковых работах в Северо-Казахстанской области.

Церемония, символизирующая завершение наиболее напряжённого этапа паводковой ситуации в регионе, состоялась при участии министра по чрезвычайным ситуациям РК генерал-майора Чингиса Аринова и акима области Гауеза Нурмухамбетова.

На свои базы вернулись группировки спасателей, прибывшие из ДЧС Астаны, Акмолинской, Костанайской и Карагандинской областей, Академии гражданской защиты и воинской части 28237 МЧС РК. Эти силы были оперативно направлены в СКО в период пика паводков.

Работы в период активной фазы паводков проходили под непосредственной координацией Главы МЧС, что позволило обеспечить слаженность действий и оперативное реагирование на угрозы.

«Вы с честью исполнили свой долг, проявив мужество, стойкость и высокий профессионализм. Работая без отдыха, под дождём и в холод, вы предотвратили серьёзные последствия и сохранили жизни людей», — отметил министр, обращаясь к участникам операций.

Во время паводков велись круглосуточные работы по укладке мешкотары и укреплению защитных сооружений в селах Кызылжарского района и пригородах Петропавловска. Реконструкция дамб в районе Ущева и посёлка Кожевенный позволила снять угрозу подтопления.

До полного завершения паводков в регионе продолжают нести службу силы ДЧС СКО, а также военнослужащие воинской части 52859 МЧС РК из Карагандинской области, обеспечивая контроль за паводковой обстановкой и готовность к возможному реагированию.

Глава МЧС выразил признательность волонтерам, акимату, министерствам обороны и внутренних дел, а также представителям бизнеса за совместные усилия и слаженную работу.

По завершении церемонии участники противопаводковых мероприятий были награждены ведомственными наградами и благодарственными письмами.