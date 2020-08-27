130 млрд тенге выгоды принесет трансформация ФНБ "Самрук-Казына" к 2024 году
Жанат Тукпиев
С 2020 года по 2024 годы АО "ФНБ "Самрук-Казына" ожидает получить от трансформации 130 миллиардов тенге чистых выгод, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.
Как отметил управляющий директор по цифровизации и трансформации АО "ФНБ "Самрук-Казына" Даурен Керейбаев обновленная программа цифровой трансформации показала свою устойчивость в период пандемического кризиса. В результате, в текущем году чистые выгоды от реализации проектов трансформации в группе компаний АО "ФНБ "Самрук-Казына" составили 29 миллиардов тенге.
"Каждый проект компании несет в себе реальные выгоды, выраженные в финансовом и нефинансовом виде. С 2020 года по 2024 годы мы ожидаем получить от трансформации 130 миллиардов тенге чистых выгод. Трансформация – это перманентный процесс улучшения бизнеса наших портфельных компаний. Достигается это оптимизацией процессов, технологическими изменениями и инновационными решениями. Тем самым мы повышаем их эффективность и конкурентоспособность и как следствие, доходность", – сказал Керейбаев.
Говоря о реальных выгодах трансформации Керейбаев подчеркнул, что фонд отошел от расчета выгод по бенчмарку, то есть сравнительному методу. Теперь строится финансово-экономическая модель каждого проекта, которая учитывает всю специфику компании и рынка, проверяется финансово-экономическим блоком и только после согласования расчетов включается в бизнес-план компании.
"Всего по итогам 2019 года у нас было 149 проектов и мероприятий в шести портфельных компаниях – это "Казатомпром", "КТЖ", "КМГ", "Казпочта", "Самрук-Энерго" и "KEGOC". Фактические чистые выгоды составили в 2018 году - 28 миллиардов тенге, в 2019 году 69 миллиардов тенге", – отметил Керейбаев.
Одним из таких примеров является интеллектуальная система ABAI, основанная на технологии Big Data, разработчики - специалисты "КМГ Инжиниринг". Искусственный интеллект помогает определить залежи нефти, которые могли упустить геологи. Подобные технологии «интеллектуального» месторождения уже используются на некоторых месторождениях "Эмбамунайгаз", "Казгермунай", "Озеньмунайгаз".
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