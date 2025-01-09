14 должностных лиц наказаны за содержание дорог в Акмолинской области

Полицейские за один день привлекли к ответственности 14 должностных лиц, отвечающих за содержание и состояние дорог региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Основным нарушением является несвоевременная уборка снега и очистка дорожного полотна компетентными службами.

8 января на территории акмолинского региона прошли масштабные рейды по проверке содержания автодорог в зимний период, в частности, своевременной очистке проезжей части от снега, подсыпке противогололедным материалом, срезке и удалении снежного наката.

«За один день полицейские привлекли к ответственности 14 должностных лиц, в их числе представители местных исполнительных органов, руководители ДЭУ и начальники дистанции путей КТЖ, отвечающие за железнодорожные переезды», - говорится в публикации.

Во всех случаях, отмечают полицейские, компетентными службами не организована очистка дорожного полотна, что может стать причиной аварий. Во избежание ДТП полицейские в Акмолинской области настоятельно рекомендуют руководителям дорожных организаций ужесточить контроль и не допускать аналогичных недостатков в последующем.