Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В Доминиканской Республике обрушилась крыша ночного клуба Jet Set, из-за чего погибли 15 человек. Об этом 8 апреля проинформировало издание Listin Diario в социальной сети X, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Число погибших в результате обрушения возросло до 15 человек», — говорится в сообщении.

По данным NBC NEWS, еще 93 человек доставили в медицинские учреждения. Причину обрушения крыши ночного клуба не установили. Инцидент произошел во время вечеринки доминиканского исполнителя меренги Рубби Перес.

На месте продолжают искать людей под завалами. Мэр Санто-Доминго Каролина Мехия де Гарриго выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших.