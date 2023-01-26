15-летнюю туркестанку похитили для женитьбы – начато расследование

Происшествия, Общество, Скандалы
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В Туркестанской области полиция расследует факт похищения несовершеннолетней невесты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

О скандальном случае стало известно из публикации на странице в соцсетях президента общественного фонда «НеМолчиkz» Дины Смаиловой.

В обращении отца похищенной девочки говорится, что «примерно в ноябре или декабре 2022 года (точная дата мне не известна) его дочь похитили и увезли в Жетысайский район, где провели обряд беташар и принудительно выдали замуж за неизвестного.

Своего согласия на заключение брака я не давал, о произошедшем узнал недавно – только 30 декабря 2022 года из социальных сетей и, позвонив матери моей дочери (аудиозапись по телефонной связи имеется).

Совместно с ней не проживаем, до настоящего времени оплачиваю алименты на содержание своей дочери. Кто похитил мою дочь и принудительно женился на ней, мне неизвестно, имеется только несколько фотографий из социальных сетей».

В публикации утверждается, что мать получила за дочь калым в 600 тысяч тенге. 

Отец же в свою очередь подчеркнул, что кража невесты по национальным традициям не является обстоятельством, исключающим уголовную ответственность, поскольку он своего согласия на брак не давал.

«Также и в отношении полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, по причине заключения «гражданского» брака не является обстоятельством, исключающим уголовную ответственность, поскольку опять-таки своего согласия на заключение брака не давал и не дал бы, поскольку моя дочь достигла возраста только 15 лет и не может самостоятельно принимать решения, касающиеся ее жизни. Поэтому также подтверждается факт совершения преступления», – говорится в обращении отца.

По заявлению жителя Шымкента о похищении его несовершеннолетней дочери для женитьбы полиция Жетысайского района начала досудебное расследование по уголовной статье «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

«Установлено, что девушка вышла замуж за знакомого. Ее мать не дала согласия и забрала девушку обратно в Шымкент.

В настоящее время по делу назначены экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия», – отметили в полиции.

Дело находится на контроле ДП Туркестанской области.

 

 

 

#полиция #происшествия #похищение #брак

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