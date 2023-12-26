16-летний житель Алматинской области с подельником признались в убийстве мужчины

Двоих жителей Алматинской области задержали по подозрению в убийстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника ДП региона Бауржана Аленова

Фото: instagram.com/baurzhan__alenov

26 декабря в УП Илийского района сообщили об обнаруженном на одной из улиц поселка Отеген батыр трупе 40-летнего местного жителя с тяжелыми телесными повреждениями.

Факт зарегистрирован в полиции по части 1 уголовной статьи «Убийство».