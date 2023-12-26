16-летний житель Алматинской области с подельником признались в убийстве мужчины

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Двоих жителей Алматинской области задержали по подозрению в убийстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника ДП региона Бауржана Аленова

Фото: instagram.com/baurzhan__alenov

26 декабря в УП Илийского района сообщили об обнаруженном на одной из улиц поселка Отеген батыр трупе 40-летнего местного жителя с тяжелыми телесными повреждениями.

Факт зарегистрирован в полиции по части 1 уголовной статьи «Убийство».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам установили и задержали двоих подозреваемых 1993 и 2007 годов рождения, которые дали признательные показания.

Проводятся все необходимые следственные действия с назначением судебно-медицинской экспертизы. Подозреваемые водворены под стражу», – подытожил глава ДП области.

#задержание #полиция #убийство #Алматинская область #подросток

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