160 детей-инвалидов из области Жетысу отдохнут на озере Алаколь

Туризм
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Бесплатный отдых на местном курорте для детей с ограниченными возможностями будет доступен ежегодно, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

«В позапрошлом году на берегу нашего знаменитого курортного озера Алаколь в здании бывшей резиденции акима Алакольского района впервые в Казахстане был открыт  оздоровительный летний лагерь для детей с инвалидностью, - рассказал руководитель управления координации занятости и социальных программ области Жетысу Ермек Мизамбаев. – Лагерь рассчитан на 35 мест. И нынешним летом планируется организовать в нем оздоровительный отдых для 160 детей с инвалидностью, причем, пригласить их вместе с родителями».

Кроме того, с 2025 года на базе детского реабилитационного центра «Мерей» в Панфиловском районе области Жетысу начата реализация оздоровительного проекта по иппотерапии для детей с особыми потребностями.

«С начала года курс иппотерапии прошли порядка 27 детей с инвалидностью» - уточнил Ермек Мизамбаев.

На сегодня в области Жетысу более 25 тысяч жителей с инвалидностью, или 3,5% населения области. Детей среди них почти 3400.

В регионе действует 31 организация, оказывающая 32 вида специальных социальных услуг гражданам с инвалидностью. Работает инватакси, на эту службу из местного бюджета в текущем году выделено 275,8 млн тенге.

#дети #отдых #Алаколь

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