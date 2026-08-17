Казахстан вошел в ТОП-5 на юниорском ЧМ по артистическому плаванию

Спорт
Дана Аменова
корреспондент

В активе команды – четыре награды 

Фото: НОК РК

В Будапеште завершился юниорский чемпионат мира по артистическому плаванию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Сборная Казахстана завоевала на мировом первенстве две серебряные и две бронзовые награды. Этот результат позволил команде РК занять четвёртое место в медальном зачёте.

Лидером стала Россия, в активе которой девять "золота" и одна "бронза". На втором месте расположилась Испания (два "золота", четыре "серебра" и четыре "бронзы"). Китай с пятью серебряными и двумя бронзовыми медалями стал третьим.

Напомним, дуэт Алдияр Рамазанов/Ясмина Исламова стал на ЮЧМ вторым в произвольной программе. Также Казахстан взял "серебро" в акробатической программе. Дважды на третью ступень пьедестала поднялся Виктор Друзин (техническая и произвольная программы).

#чемпионат #сборная #плавание #медали #юниоры

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