1700 тел мертвых тюленей нашли на побережье Каспия в Дагестане

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В геометрической прогрессии растет число мертвых тюленей на дагестанском побережье Каспия около нефтебазы. На месте их гибели работают специалисты Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Число обнаруженных на дагестанском побережье Каспия мертвых тюленей выросло с 700 до 1700.

По словам гендиректора Каспийского природоохранного центра животные погибли около 2 недель назад, и признаков насильственной смерти нет, как и остатков рыболовных сетей.