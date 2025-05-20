Учебный центр в Астане оказался в центре скандала
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В полицию поступила коллективная жалоба от граждан на мошеннические действия учебного центра «Ғасыр», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Установлено, что граждане, оплатившие обучение в указанном центре, не получили заявленных образовательных услуг. Каждый из заявителей заключил договор на подготовку к поступлению в зарубежные учебные заведения и внес оплату.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Ход следствия находится на контроле у руководства департамента полиции города Астаны.