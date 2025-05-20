В полицию поступила коллективная жалоба от граждан на мошеннические действия учебного центра «Ғасыр», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что граждане, оплатившие обучение в указанном центре, не получили заявленных образовательных услуг. Каждый из заявителей заключил договор на подготовку к поступлению в зарубежные учебные заведения и внес оплату.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ход следствия находится на контроле у руководства департамента полиции города Астаны.