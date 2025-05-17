При обыске у него нашли голову крокодила, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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В федеральной земле Гессен прошли обыски по делу против 39-летнего выходца из Казахстана, сообщили в местной таможне. Мужчина подозревается в более чем 700 случаях продажи в Россию и Беларусь дорогих автомобилей через сопредельные страны в нарушение санкций. Общая стоимость экспорта оценивается в 25 млн евро.

При обыске изъят 21 автомобиль и мотоцикл на общую сумму 1,3 млн евро. Также найдены электрошокер, медицинские и допинговые препараты, купленные в нарушение закона. Обнаружена также голова крокодила, предположительно находящегося под защитой вида.

По данным газеты Bild, подозреваемый - гражданин Казахстана, а часть незаконного экспорта шла через эту страну. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Среди поставляемых автомобилей были BMW и Аudi.