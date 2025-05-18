В органы следствия он не приглашался, отметили в Антикоре, передает Kazpravda.kz

Фото: фейсбук

Антикор отреагировал на пост режиссера Ермека Турсынова о том, что его якобы "выдавили из страны".

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что в настоящее время Антикоррупционной службой следственные мероприятия в отношении Турсынова Е. не проводятся. В этой связи Агентству по противодействию коррупции неизвестна информация, приведенная данным гражданином в своем посте в соцсети Фейсбук", - говорится в сообщении Антикора.

Вместе с тем ведомство уточнило, что "ранее в Антикоррупционную службу с заявлением и заключением Службы внутреннего аудита АО «Казахфильм» им.Ш.Айманова обратился режиссер «Н» о привлечении к уголовной ответственности бывшего руководства Киностудии за злоупотребление должностными полномочиями при создании художественного фильма «Долгое эхо»".

"На основании его обращения начато досудебное расследование. Установлено, что поставщиком субподрядных работ выступило ТОО «Alashfilm», бывшим директором которого являлся гражданин «Т». В дальнейшем установлено, что он ранее являлся бизнес-партнером и компаньоном режиссера Турсунова в рамках ТОО «Турсыновфильм». С участием бывшего директора ТОО «Alashfilm» «Т» проведен ряд следственных действий в статусе свидетеля.Сам Турсунов в орган следствия не приглашался. В настоящее время по делу подозреваемым никто не признан", - отметили в Антикоре.

Сегодня Ермек Турсунов сообщил в соцсетях, что покинул Казахстан.