Трамп интересовался, связано ли поведение Маска с употреблением наркотиков

Скандалы
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В последнее время между президентом США и Маском идет перепалка с совместными обвинениями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Allison Robbert/AFP, Kevin Dietsch/Getty Images

Президент США Дональд Трамп спросил своих помощников, считают ли они, что поведение предпринимателя Илона Маска за последние 48 часов может быть связано с употреблением наркотиков, сообщает CNN.

Ранее газета The New York Times писала, что Маск употреблял наркотики "гораздо интенсивнее, чем было известно ранее". В 2024 году он "часто, иногда ежедневно, употреблял кетамин и смешивал его с другими наркотиками".

Источник телеканала CNN информирует, что Трамп в частном порядке интересовался предполагаемым употреблением Маском наркотиков, однако отказался обсуждать этот вопрос публично.

"Я не хочу комментировать вопрос об употреблении им наркотиков. Я не знаю, каков его статус", - сказал он на борту президентского самолета, добавив, что сообщение The New York Times по этому поводу "прозвучало очень несправедливо".

В последнее время между президентом США и Маском идет перепалка с совместными обвинениями.

Маск раскритиковал бюджетный законопроект Трампа, "предусматривающий огромные, возмутительные расходы".

Трамп же назвал свою инициативу "большим прекрасным законопроектом", который обеспечивает продление налоговых послаблений, увеличение потолка госдолга до $4 трлн, отмену налогов на чаевые и оплату сверхурочной работы и прочее.

В ночь на пятницу Маск опубликовал серию сообщений в соцсети X. В своих постах бизнесмен среди прочего заявил, что Трамп не выиграл бы выборы без его поддержки.

Американский президент, в свою очередь, допустил отмену государственных субсидий и расторжение госконтрактов с компаниями Маска. Бизнесмен в ответ объявил в Х, что его фирма SpaceX выведет из эксплуатации свой космический корабль Dragon, который активно использовался NASA для доставки грузов на МКС, но после критики в пользователей соцсети передумал.

Также Маск распространил информацию о связях Трампа с финансистом Джеффри Эпштейном, которого подозревают в преступлениях сексуального характера, в том числе с участием несовершеннолетних. Эпштейн покончил с собой в тюрьме в 2019 году.

#скандал #наркотики #Илон Маск #Дональд Трамп

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