175 млн долларов залога внес Трамп по делу о мошенничестве

В мире, США
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Айман Аманжолова
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Выплата залога позволит экс-президенту США обжаловать решение суда в Нью-Йорке по делу о завышении стоимости активов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle

Фото: wikipedia.org

Бывший президент США Дональд Трамп внес залог в 175 млн долларов для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о мошенничестве в сфере бизнеса. Это следует из судебных документов, опубликованных в понедельник, 1 апреля.

Согласно документам, Трамп обеспечил залог через базирующуюся в Калифорнии страховую компанию Knight Specialty. Председатель правления этой компании, миллиардер Дон Хэнки, сообщил агентству AP, что для обеспечения залога использовались как денежные средства, так и другие активы.

Экс-президент и его сыновья Эрик и Дональд Трамп-младший были признаны виновными в искусственном завышении стоимости активов семейной империи недвижимости на миллиарды долларов в течение многих лет с целью получения лучших условий по кредитам и страхованию.

В связи с этим, в середине февраля Трамп был приговорен к штрафу в размере 355 млн долларов плюс проценты за весь период финансовых махинаций, а его сыновья - к штрафу в размере четырех млн долларов плюс проценты. Общая сумма составила почти 454 млн долларов. Кроме того, Трампу и его сыновьям также запретили управлять компаниями в штате Нью-Йорк в течение трех лет.

#суд #Трамп #залог

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