18 человек погибли при крушении самолета в Непале

В мире, Происшествия
124
Айман Аманжолова
[email protected]

Капитан самолета выжил и находится в больнице

Фото: соцсети

Самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines разбился во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Катастрофа произошла во время вылета в Покхару, второй по численности населения город страны, который считается туристической столицей Непала.

Компания Saurya Airlines опубликовала список пассажиров разбившегося самолета, согласно которому он перевозил только сотрудников авиакомпании.

«На борту самолета находились 19 человек, включая членов экипажа. По предварительной информации, с места крушения были извлечены 18 тел. Капитан самолета был срочно доставлен в больницу», - сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Трибхуван Субаш Джа изданию Himalayan Times.

Очевидцы сообщают, что самолет взлетал с южного конца взлетно-посадочной полосы и внезапно перевернулся, при этом законцовка крыла ударилась о землю, после чего самолет загорелся и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Иностранцев, по предварительным данным, на борту разбившегося в аэропорту Катманду самолета не было.

Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.

#самолет #пилот #крушение #Непал

Популярное

Все
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Шестнадцать оттенков белого. И... соленого
Многосторонний авторитет Казахстана
Свыше 192 тысяч детей региона планируют охватить летним отдыхом
300 родителей лишены и 240 ограничены в своих правах
В Алматы чествовали народного артиста Лаки Кесоглу
Новый поворот в президентской предвыборной гонке в США
Сахарный диабет: реалии сегодняшнего дня
Выросла удовлетворенность казахстанцев качеством жизни
Хайретдин и Ахмет
Хищения из «Qarmet»: Ахметжанов и Чижевский объявлены в розыск
Около 3 млрд тенге выделили на строительство путепровода в Петропавловске
Ержан Мейрамов освобожден от должности главы Комитета телекоммуникаций
Boa sorte, казахстанцы!
Определены места проведения Всемирных игр кочевников в Астане
Оплата за проезд чуть не стала громким судебным разбирательством
Республика должна полностью обеспечивать себя базовыми видами продовольствия
Как IT-технологии отразились на уровне жизни граждан
Детский лагерь построили в Аулиекольском районе
В автосалоне Кокшетау пытались продать автомобиль с дефектом
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Спасти уникальную породу лошадей вызвались специалисты конезавода «Кобыланды»
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Растет картофель для столицы
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Кто в ответе за чистоту?
Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота
Стал уютным заброшенный пляж
Капитанская дочка – сноха казахского народа
Снижается заболеваемость коклюшем и корью
Новое жилье обрели 57 пострадавших от паводков семей в Костанайской области
На ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведает границ
Бывший чемпион мира найден застреленным
Наступила эпоха «средних держав»
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце

Читайте также

ВОЗ: вспышка полиомиелита угрожает жителям Газы
Саудовская Аравия примет первые Олимпийские киберспортивные…
Алматинка зарезала родственника в подъезде
Тело женщины обнаружили в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]