18 человек погибли при крушении самолета в Непале

Капитан самолета выжил и находится в больнице

Фото: соцсети

Самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines разбился во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Катастрофа произошла во время вылета в Покхару, второй по численности населения город страны, который считается туристической столицей Непала.

Компания Saurya Airlines опубликовала список пассажиров разбившегося самолета, согласно которому он перевозил только сотрудников авиакомпании.

«На борту самолета находились 19 человек, включая членов экипажа. По предварительной информации, с места крушения были извлечены 18 тел. Капитан самолета был срочно доставлен в больницу», - сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Трибхуван Субаш Джа изданию Himalayan Times.

Очевидцы сообщают, что самолет взлетал с южного конца взлетно-посадочной полосы и внезапно перевернулся, при этом законцовка крыла ударилась о землю, после чего самолет загорелся и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Иностранцев, по предварительным данным, на борту разбившегося в аэропорту Катманду самолета не было.

Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.