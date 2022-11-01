18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане

18-летний парень совершил суицид в городе Астане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

31 октября в управление полиции района Есиль поступил вызов об обнаружении около 19:30 часов по проспекту Кабанбай батыра трупа неизвестного мужчины. В ходе проверки факт подтвердился.

Сотрудники полиции установили личность мужчины. Им оказался 18-летний житель столицы, который спрыгнул с 24-го этажа.

Начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.