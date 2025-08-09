Фото: акимат Астаны

Столичные деятели культуры поддержали масштабный челлендж, приуроченный к 180-летию великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайұлы, сообщает официальный сайт акимата города.

Уникальная культурная эстафета в честь 180-летнего юбилея великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева стартовала по инициативе столичных жителей и распространилась в социальных сетях.

Челлендж, приуроченный к юбилею великого просветителя, за один день стал не только ярким культурным событием, но и обрёл статус важной идеологической инициативы.

Челлендж поддержали деятели культуры и искусства столицы. Молодые поэты, актёры и общественные деятели также присоединились к акции, выразив тем самым глубокую признательность наследию Абая и его роли в духовной жизни страны.

Так, в числе активистов молодая поэтесса Макпал Мыса, трудовой коллектив Дворца молодёжи, представители столичного управления культуры, артисты столичного театра "Жастар" и Государственного театра драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова.

Участники акции читают стихи Абая, исполняют его песни, записывают видеоролики, ставят спектакли "Абай – Тогжан", "Жас Абай" и многие другие исторически ценные произведения на сцене театров и делятся в социальных сетях, призывая всех казахстанцев приобщиться к его духовному наследию.

Напомним, 10 августа в Казахстане отмечается день рождения великого казахского поэта, просветителя и философа Абая Кунанбаева. В Астане масштабные мероприятия, посвящённые 180-летию великого мыслителя и поэта, начались с начала года. В учреждениях образования, культуры, спорта и других сферах столицы проходят более 140 различных мероприятий.