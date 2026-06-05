От домов культуры до современных музеев: как модернизируется культурная сфера РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане при поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева ведётся системная работа по развитию культурной инфраструктуры и повышению доступности культурных объектов для населения. О проводимой работе в этом направлении рассказали в Минкультуры, сообщает Kazpravda.kz

Сегодня в стране функционируют 7 445 организаций культуры, в которых работают более 56 тысяч человек. Государство последовательно реализует меры по строительству новых объектов, модернизации действующих учреждений и укреплению их материально-технической базы.

За последние 5 лет в Казахстане построено 274 объекта культуры, еще 1 293 объекта были отремонтированы. В 2026 году строительные работы ведутся на 64 объектах, ремонт проводится еще на 130 объектах.

Особое внимание уделяется развитию театральной сферы. В последние годы построены новые здания театров в Астане, Туркестане и Петропавловске. Сейчас продолжается строительство драматических театров в Актобе и Конаеве, также планируется строительство театров в Шымкенте, Кызылорде и Семее. Параллельно ведется реконструкция зданий театра имени Мухтара Ауэзова и театра имени Наталии Сац.

Обновляется и музейная инфраструктура. В 2025 году в Астане открылся новый Музей искусств. В Туркестанской и Алматинской областях продолжается строительство визит-центров «Сауран», «Гаухар ана» и «Есік», а также реализуется проект по созданию национального парка под открытым небом на основе древнего городища Бозок.

Вместе с тем, проведены работы по обновлению Национального музея искусств имени Абылхана Кастеева, Центрального государственного музея в Алматы и Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. Такие проекты позволяют улучшать условия хранения культурного наследия, повышать качество экспозиционной и сценической работы.

Отдельное направление – развитие домов культуры. Совместно с фондом «Қазақстан халқына» укрепляется материально-техническая база домов культуры в регионах.

Развитие культурной инфраструктуры связано и с подготовкой новых кадров. В Алматы начато строительство общежития на 500 мест для студентов творческих учебных заведений, ведется реконструкция Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева. Также прорабатывается строительство новых зданий для трех специализированных музыкальных школ в Алматы и Астане.

По поручению Главы государства ведется работа по созданию нового Университета культуры и искусства в Шымкенте, где особый акцент будет сделан на современных и технических специальностях в сфере культуры.

Наряду с этим реализуется проект по открытию филиала Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой в Петропавловске, а также продолжается реконструкция здания Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева. Эти проекты направлены на расширение доступа к качественному творческому образованию и укрепление кадрового потенциала отрасли, добавили в Минкультуры.