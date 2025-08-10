В этом году исполнилось 180 лет со дня рождения великого казахского мыслителя и поэта Абая Кунанбайулы. В честь этого знаменательного праздника и в рамках Дня Абая в Туркестане прошло духовно значимое мероприятие, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Туркестанской области

Руководство области, ветераны и представители интеллигенции почтили память великого поэта и отдали дань уважения его наследию.

Аким области Нуралхан Кушеров, председатель областного совета ветеранов Женисбек Мауленкулов, ветеран труда Жаркынбек Кулбайымбетов, руководитель областного департамента полиции Мурат Кабденов возложили цветы к памятнику Абая в Туркестане. Глава региона поздравил жителей региона с праздником и отметил вклад Хакима Абая в казахскую и мировую культуры.

- Сегодня мы встречаемся в Туркестане по особому поводу. Как известно, несколько лет назад при поддержке Главы государства 10 августа был объявлен Днем Абая. Это дань уважения духу гениального мыслителя и пропаганда его трудов. В этом году исполнилось 180 лет со дня рождения Абая Кунанбаева. Этот юбилей отмечается в масштабах всей страны. В честь праздника от имени Туркестанской области в области Абай будет построен выставочный центр. Великий Абай призывал людей к единству. Мы должны этого придерживаться. Мероприятия по пропаганде творчества поэта проводятся во всех библиотеках и культурных учреждениях. Мы продолжаем работу в этом направлении на постоянной основе в соответствии с планом. В этой связи хочу поблагодарить всех, кто сегодня собрался у памятника Абаю и поклонился духу поэта. Поздравляем всех с Днем Абая! Давайте будем верны его принципам и всеми силами служить стране! - сказал Нуралхан Кушеров.

Председатель областного совета ветеранов Женисбек Мауленкулов отметил уникальное место Абая в казахской литературе и духовности и озвучил содержательные мысли для молодежи.

В ходе мероприятия были зачитаны стихи Абая, звучали песни. Своими мнениями поделились представители интеллигенции, была проведена книжная выставка, организованная библиотеками области.

Отметим, 180-летие Абая Кунанбайулы общественность Туркестанского региона будет отмечать в течение 10 дней. В библиотеках и учреждениях культуры региона проходят духовные вечера, выставки, конкурсы. Делегация региона посетила область Абай и провела там Дни культуры, а местные фермеры организовали ярмарку сельхозпродукции.

В Туркестанской области именем Абая названы один сельский округ, четыре населенных пункта, 110 улиц и 15 школ. В честь великого поэта установлены девять памятников и 11 бюстов.