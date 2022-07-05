Фото: ДЧС Акмолинской области
Происшествия , Видеогалерея
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае

19-летний житель города Нур-Султана упал с 20-метровой высоты, взбираясь по горе в Государственном национальном природном парке «Бурабай», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

Очередной поход в горы едва не обернулся трагедией для жителя Нур-Султана 2003 года рождения. Инцидент произошел 4 июля в 16:47 часов. Молодой человек, поднимаясь вверх по склону в Бурабае, сорвался с 20-метровой высоты и упал на подножье горы.

На место происшествия незамедлительно выехал расчет спасателей: и.о. руководителя спасательного поста Максим Понамарев, главный спасатель Александр Попов и спасатели Алибек Айтжанов, Евгений Ляхов.

Они погрузили на носилки пострадавшего с переломом ноги и множественными ушибами и передали скорой помощи.

ДЧС Акмолинской области напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности в горах.

 

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