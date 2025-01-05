19 особо опасных группировок обезвредили в РК за год

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В 2024 году КНБ совместно с органами полиции пресечена деятельность 19 особо опасных организованных преступных групп. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ.

По данным ведомства, всего по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, в том числе пособники лидеров иностранного криминалитета. Из них осуждены 40, по остальным еще проводятся досудебные расследования. Мероприятия по борьбе с организованной преступностью продолжаются.