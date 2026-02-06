19 тыс. отказов вакцинации от кори зарегистрировали в Казахстане

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в Комитете санэпидконтроля Минздрава сделали важное заявление для родителей казахстанских детей, сообщает Kazpravda.kz 

Несмотря на то, что по итогам 2025 года по сравнению с 2024 годом, заболеваемость корью снизилась на 85%, с ноября прошлого года вновь отмечается рост числа случаев заболевания.

Как уточняется, особую тревогу вызывает тот факт, что большинство заболевших – это непривитые дети. 79% заболевших не имели прививки против кори, более 8% - не имели полный курс вакцинации. При этом 59% заболевших детей не были вакцинированы из-за отказа родителей.

Санитарно-эпидемиологической службой принимаются все необходимые профилактические и противоэпидемические меры.

Однако добиться полной стабилизации эпидемиологической ситуации пока не удаётся. Основной причиной распространения инфекции сегодня является отказ родителей от вакцинации детей.

Только за 2025 год зарегистрировано более 19 тысяч отказов от профилактических прививок, что привело к снижению коллективного иммунитета и ухудшению ситуации по кори.

«Уважаемые родители, важно помнить: корь – одно из самых заразных вирусных заболеваний. При отсутствии прививки она может привести к тяжёлым осложнениям — пневмонии, поражению нервной системы, инвалидности и даже летальному исходу. Единственным надёжным способом защиты является вакцинация. Прививка против кори хорошо переносится, формирует стойкий иммунитет и эффективно защищает как от самой инфекции, так и от её тяжёлых последствий. Здоровье и будущее ваших детей – в ваших руках. Пожалуйста, не лишайте их надёжной защиты», – говорится в тексте обращения.

Там же резюмировали, что вакцинация – ответственность не только за ребёнка, но и за здоровье окружающих.

