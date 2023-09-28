2 водителя погибли на трассе в ЗКО

2 человека погибли в ДТП в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

Скриншот с видео: пресс-служба ДП ЗКО

28 сентября примерно в 00:05 на 7-8 км трассы Уральск – Таскала столкнулись автомашины Toyota Camry и Volkswagen Golf.

От полученных травм оба водителя 1977 и 1941 годов рождения скончались на месте.

Трое пассажиров Toyota госпитализированы в больницу.

Полиция начала досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Обстоятельства ДТП выясняются.

Спикер – командир батальона патрульной полиции УП Уральска подполковник полиции Еламан Валиев