Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На железнодорожном переезде в селе Сайхин Бокейординского района водитель «Шахмана» 1958 года рождения не пропустил грузовой состав и допустил столкновение с тепловозом. От полученных травм он скончался на месте, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В результате ДТП произошло возгорание локомотива, которое было полностью ликвидировано силами и средствами ДЧС.

В составе было 90 вагонов, в том числе и цистерны для перевозки сжиженного газа. Для предотвращения дальнейшей угрозы и обеспечения безопасности движения, вагоны поезда были оперативно отцеплены от поврежденного локомотива и отбуксированы на безопасный участок железнодорожного пути. Утечки веществ не зарегистрировано.

Все обстоятельства ДТП выясняются. Начато досудебное расследование по статье 344 части 2 УК РК.