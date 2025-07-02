Свыше 40 тысяч казахстанцев получили травмы в ДТП за прошлый год

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Особую тревогу специалистов здравоохранения вызывает рост травматизма в результате ДТП. В 2024 году зарегистрировано более 31 тысячи ДТП, что почти в два раза превышает показатели 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

В результате дорожных происшествий за прошлый год пострадали свыше 40 тысяч человек, 2 452 погибли, сообщил главный внештатный травматолог Минздрава, директор Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова Олжас Бекарисов на брифинге в СЦК.

«Большинство ДТП регистрируется в городе (72%), 14 % - в селе и 13% - на трассе. Из всего количества вызовов скорой помощи по травме - 741 728, на ДТП приходится 47 814 или 5,5% выездов бригад. Согласно международным исследованиям, рост скорости движения напрямую влияет на тяжесть последствий ДТП», – подчеркнул главный травматолог страны.

Обращая внимание на профилактику травматизма, он отметил, что повышение средней скорости всего на 1 км/ч увеличивает вероятность аварий с пострадавшими на 3%, а риск ДТП со смертельным исходом — на 4–5%.

При скорости свыше 80 км/ч вероятность гибели пешехода при наезде превышает 90%. В условиях городской среды снижение скорости с 60 до 50 км/ч позволяет сократить смертность на пешеходных переходах на 30–40%.

Международная практика подтверждает, что даже частичный контроль за соблюдением скоростного режима способен снизить количество ДТП на 20–25%.

По статистике ВОЗ, использование ремней безопасности снижает риск смерти на 40-50%, риск получения серьезных увечий - на 25%.