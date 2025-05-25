В Павлодаре из-за пожара в такси пострадали четыре человека

ДТП
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Машина загорелась на ходу во время движения по улице Олжабай батыра – водитель и пассажиры получили ожоги, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, в такси находилось пять человек – водитель и семейная пара с детьми. Пожарные оперативно ликвидировали горение, не допустив взрыва. Также медики скорой и бригады центра медицины катастроф оказали экстренную медпомощь пятерым пострадавшим, в том числе двоим детям. Четверо пострадавших доставлены в больницу.

Как сообщили в первой городской больнице, пассажирка 1992 года рождения находится в реанимации – она получила термический ожог тела третьей степени. У водителя 1991 года рождения диагностировали ожог кисти I-II степени, он будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, в павлодарскую детскую областную больницу доставлены два ребенка. В травматологическом отделении медики следят за состоянием девятилетней и двухлетней девочек. Первой пламя обожгло лицо, кисти, правую голень, площадь поражения достигает 7%. Состояние девочки стабильное. У её младшей сестры площадь термического поражения выше – 18%. Она также получила ожог лица, обеих кистей, поясничной области I-II степени.

Как уточнили в ведомстве, в больницу девочек доставили на скорой в сопровождении отца.

#ДТП #Павлодар #авария

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