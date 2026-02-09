Правонарушитель угрожал закрыть кафе, ссылаясь на вымышленные нарушения и связи в проверяющих органах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полиция Шымкента пресекла факт вымогательства крупной суммы денег у местного предпринимателя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Было установлено, что мужчина неоднократно приходил в заведение общественного питания, снимал его на видео, а затем начал оказывать давление на владельца. Злоумышленник угрожал «организовать проверки» со стороны различных органов и закрыть бизнес, ссылаясь на якобы выявленные нарушения. Используя шантаж и запугивание, он потребовал у предпринимателя 20 миллионов тенге.

«В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Полиция подчеркивает, что никто не вправе требовать деньги под угрозами проверок, распространения информации или давления на бизнес. При подобных попытках необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел», – заявили в правоохранительных органах.

8 января в Караганде оперативниками УБОП Департамента полиции при взаимодействии с прокуратурой пресечена противоправная деятельность организованной группы, причастной к вымогательству денег, выделяемых в виде специальных государственных выплат социально уязвимой категории граждан.