Жертвами злоумышленников становились воспитанники одного из детских учреждений региона
8 января в Караганде оперативниками УБОП департамента полиции при взаимодействии с прокуратурой пресечена противоправная деятельность организованной группы, причастной к вымогательству денег, выделяемых в виде специальных государственных выплат социально уязвимой категории граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что жертвами злоумышленников становились воспитанники одного из детских учреждений региона.
По предварительным данным, за последние полгода подозреваемые путем обмана, угроз и применения физического насилия завладели деньгами нескольких потерпевших на общую сумму свыше 10 миллионов тенге. Их принуждали снимать деньги со специальных счетов, а также оформлять займы в микрофинансовых организациях.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у фигурантов изъяты магазины к автоматическому огнестрельному оружию и свыше 100 боеприпасов.
«По данному факту начато досудебное расследование по признакам вымогательства. Все подозреваемые задержаны. Им может грозить до 10 лет лишения свободы. Полиция продолжает работу по установлению их возможной причастности к другим аналогичным преступлениям», – сказано в информации.