Заставляли брать кредиты: группу вымогателей задержали в Караганде

Закон и Порядок
27
Дана Аменова
специальный корреспондент

Жертвами злоумышленников становились воспитанники одного из детских учреждений региона

Фото: Polisia.kz

8 января в Караганде оперативниками УБОП департамента полиции при взаимодействии с прокуратурой пресечена противоправная деятельность организованной группы, причастной к вымогательству денег, выделяемых в виде специальных государственных выплат социально уязвимой категории граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что жертвами злоумышленников становились воспитанники одного из детских учреждений региона.

По предварительным данным, за последние полгода подозреваемые путем обмана, угроз и применения физического насилия завладели деньгами нескольких потерпевших на общую сумму свыше 10 миллионов тенге. Их принуждали снимать деньги со специальных счетов, а также оформлять займы в микрофинансовых организациях.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у фигурантов изъяты магазины к автоматическому огнестрельному оружию и свыше 100 боеприпасов.

«По данному факту начато досудебное расследование по признакам вымогательства. Все подозреваемые задержаны. Им может грозить до 10 лет лишения свободы. Полиция продолжает работу по установлению их возможной причастности к другим аналогичным преступлениям», – сказано в информации.

#дети #задержание #Караганда #вымогатели #спецсчета

Популярное

Все
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Иране объявили трехдневный траур по погибшим при протестах
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании
АФМ объявило в розыск казахстанского блогера-миллионника
Допинг-скандал с Алимханулы: КФПБ сделало важное заявление
В Нью-Дели представили казахскую литературу
Трамп призвал Кубу заключить сделку с США, «пока не поздно»
КНБ перекрыл канал контрабанды товаров в Казахстан
Артисты из Африки призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности
В Бразилии рыбак поймал арапаиму весом 160 кг
Дивиденды, земли и ИИ: итоги работы прокуратуры за 2025 год
ВВП Казахстана в 2025 году вырос на 6,5%
Названы победители «Золотого глобуса»
Эрдоган призвал сограждан к увеличению населения Турции
Казахстанского киберспортсмена признали лучшим новичком на HLTV Awards 2025
Хищение на 850 миллионов тенге: руководство станции скорой помощи задержали в Астане
В Стамбуле отменили десять процентов рейсов из-за непогоды
Американец купил старый сейф и нашел в нем миллионы долларов
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Афера сорвалась в кабинете директора
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
В Бюро нацстатистики сообщили о снижении цен на некоторые виды продуктов питания
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Большой футбол стартует в феврале
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Хищение на 850 миллионов тенге: руководство станции скорой …
Дивиденды, земли и ИИ: итоги работы прокуратуры за 2025 год
АФМ объявило в розыск казахстанского блогера-миллионника
КНБ перекрыл канал контрабанды товаров в Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]