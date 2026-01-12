Фото: Polisia.kz

8 января в Караганде оперативниками УБОП департамента полиции при взаимодействии с прокуратурой пресечена противоправная деятельность организованной группы, причастной к вымогательству денег, выделяемых в виде специальных государственных выплат социально уязвимой категории граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что жертвами злоумышленников становились воспитанники одного из детских учреждений региона.

По предварительным данным, за последние полгода подозреваемые путем обмана, угроз и применения физического насилия завладели деньгами нескольких потерпевших на общую сумму свыше 10 миллионов тенге. Их принуждали снимать деньги со специальных счетов, а также оформлять займы в микрофинансовых организациях.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у фигурантов изъяты магазины к автоматическому огнестрельному оружию и свыше 100 боеприпасов.